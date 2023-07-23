Невероятный рекорд «Ред Булл» под угрозой! Гран-при Венгрии — LIVE

Квалификация Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» завершила субботнее доминирование Макса Ферстаппена: голландец проиграл поул-позишен Льюису Хэмилтону, пусть и уступив всего три тысячные секунды. Более того, совсем рядом оказался и гонщик «Макларена» Ландо Норрис. И вот теперь огромный вопрос, сумеет ли Ферстаппен сегодня всё-таки продолжить победную серию «Ред Булл», которая уже насчитывает невероятные 11 Гран-при. Очень многое будет зависеть от старта, ведь обгонять в Венгрии сложно даже с DRS.
Подробности гонки Формулы-1, стартующей в 16:00 мск, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!
А теперь постепенно переключаемся на Формулу-2 — старт гонки в 11:05 по Москве.
В общем зачёте отрыв Бортолето сократился до 43 очков, а вторую позицию теперь занимает О’Салливан. Марти откатился на третье место, Арон по-прежнему четвёртый, а топ-5 теперь замыкает Беганович. Бедрин по-прежнему 19-й.
Общий зачёт (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 144 очка.
2. Зак О’Салливан (Prema) — 101.
3. Хосеп-Мария Марти (Campos) — 100.
4. Пол Арон (Prema) — 94.
5. Дино Беганович (Prema) — 94.
6. Франко Колапинто (MP) — 93.
7. Габриэле Мини (Hitech) — 87.
8. Оливер Гёте (Trident) — 66.
9. Леонардо Форнароли (Trident) — 64.
10. Грегуар Соси (ART) — 53.
…19. Никита Бедрин (Jenzer) — 9.
Сезон Формулы-3 продолжится через неделю, когда 29-30 июля в рамках Гран-при Бельгии Формулы-1 состоится уикенд на трассе «Спа-Франкоршам». Это будет предпоследний этап сезона-2023 в Формуле-3.
Ф-3: победа О'Салливана
Зак О'Салливан тем временем пересекает линию финиша и одерживает уже вторую в этом году победу в длинной гонке Формулы-3 — ранее он выиграл воскресный заезд в Шпильберге!
Беганович, О'Салливан и Колапинто на подиуме
Фото: twitter.com/formula3
Вторым финиширует Беганович, третье место у Колапинто, позади которого расположились Гёте и Арон. Марти занял шестое место, опередив Бортолето, а далее места в топ-10 заняли Эдгар, Форнароли и Бойя.
Никита Бедрин финишировал на 23-й позиции.
Финиш (топ-10):
1. Зак О’Салливан (Prema) — 19 кругов.
2. Дино Беганович (Prema) +2,3 сек.
3. Франко Колапинто (MP) +6,4.
4. Оливер Гёте (Trident) +13,2.
5. Пол Арон (Prema) +19,0.
6. Хосеп-Мария Марти (Campos) +20,2.
7. Габриэль Бортолето (Trident) +27,7.
8. Джонни Эдгар (MP) +27,8.
9. Леонардо Форнароли (Trident) +29,8.
10. Мари Бойя (MP) +30,5.
Мэнселл ошибается на торможении, блокирует колесо и пропускает на десятое место Мари Бойю.
18/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Марти — 7 Бортолето — 8 Форнароли — 9 Эдгар — 10 Бойя.
Бортолето с помощью DRS опережает на стартовой прямой Форнароли и выходит на седьмую позицию.
Бортолето обгоняет Форнароли
Фото: twitter.com/formula3
Чуть дальше Эдгар наконец сломил сопротивление Мэнселла и поднялся на девятую строчку.
17/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Марти — 7 Бортолето — 8 Форнароли — 9 Эдгар — 10 Мэнселл.
И тут же Марти проходит Форнароли и поднимается на шестую позицию!
Марти обгоняет Форнароли
Фото: twitter.com/formula3
14/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Марти — 7 Форнароли — 8 Бортолето — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.
Лидер чемпионата Габриэль Бортолето во втором повороте пропустил Пепе Марти и откатился на восьмое место. Марти, отметим, один из главных преследователей Бортолето в общем зачёте.
13/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Форнароли — 7 Марти — 8 Бортолето — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.
Пол Арон опередил Леонардо Форнароли и вышел на пятое место!
12/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Форнароли — 7 Бортолето — 8 Марти — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.
Тем временем О'Салливан почти на четыре секунды уехал от Бегановича, а тот «везёт» остальному пелотону ещё шесть секунд. Пока борьбы на двух первых местах нет. А вот Колапинто — под постоянным прессингом Гёте в сражении за третье место.
Бедрин, увы, откатился уже на 25-е место.
Прошёл Гёте Форнароли — Оливер теперь 4-й, Леонардо — откатывается на 5-е.
Гёте обгоняет Форнароли
Фото: twitter.com/formula3
10/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Форнароли — 6 Арон — 7 Бортолето — 8 Марти — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.
Борьба в первой тройке — Франко Колапинто опередил Леонардо Форнароли! Итальянца тут же принялся прессинговать партнёр по команде «Трайдент» Оливер Гёте.
09/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Форнароли — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Бортолето — 8 Марти — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.
Продолжает терять позиции Джонни Эдгар — теперь он пропустил Хосепа-Марию Марти и откатился на девятое место.
Тем временем Себастьян Монтойя побывал в боксах — на старте колумбиец повредил переднее антикрыло, дирекция гонки предписала команде сменить его.
Габриэле Мини откатился уже на 17-е место, Бедрин идёт 26-м.
08/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Форнароли — 4 Колапинто — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Бортолето — 8 Марти — 9 Эдгар — 10 Мэнселл.
Лидер чемпионата Габриэль Бортолето в первом повороте опередил Джонни Эдгара и вышел на седьмое место. Главные преследователи Бортолето в общем зачёте — Марти и Мини — идут 10-м и 15-м.
06/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Форнароли — 4 Колапинто — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Бортолето — 8 Эдгар — 9 Марти — 10 Мэнселл.
Хосеп-Мария Марти опередил Николу Цолова и прорвался в топ-10.
Марти атакует Цолова
Фото: twitter.com/formula3
Тем временем Габриэле Мини и Никита Бедрин откатились на 15-е и 16-е места.
04/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Форнароли — 4 Колапинто — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Эдгар — 8 Бортолето — 9 Мэнселл — 10 Марти.
Ещё одну позицию уступил Бедрин — пропустил Люка Браунинга и теперь идёт 14-м россиянин. Но, как рассказал вчера в эксклюзивном интервью «Чемпионату», менеджер Никиты — Пётр Алёшин — в этом заезде россиянин стартовал на шинах не первой свежести.
Бедрин потерял две позиции — пропустил Марти и Мини и откатился на 13-е место.
Старт! О'Салливан сохранил лидерство перед первым поворотом, Беганович отбился от атак и сохранил второе место, за ним — Форнароли, Колапинто, Гёте и Арон. Бортолето — 8-й, Бедрин — 11-й, Марти — 12-й, Мини — 13-й.
Старт гонки Ф-3
Фото: twitter.com/formula3
01/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Форнароли — 4 Колапинто — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Эдгар — 8 Бортолето — 9 Мэнселл — 10 Цолов.
Пилоты Формулы-3 отправляются на прогревочный круг. Всё готово к старту.
С поул-позиции стартует протеже «Уильямса» Зак О’Салливан, первый ряд с ним разделит Дино Беганович. Далее на решётке расположились Леонардо Форнароли, Франко Колапинто, Оливер Гёте и Пол Арон.
Лидер чемпионата Габриэль Бортолето начнёт заезд лишь с восьмой позиции, но его ближайшие соперники в погоне за титулом ещё дальше: Мини стартует 12-м, Марти — 13-м.
Никита Бедрин расположился аккурат перед этой парой — на 11-м месте.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Большой автоспортивный день на «Хунгароринге» начинается с гонки Формулы-3.
Для начала вспомним положение в чемпионате. Габриэль Бортолето на 46 очков опережает ближайших преследователей и гарантированно приедет на предпоследний этап сезона лидером общего зачёта.
Никита Бедрин после вчерашнего подиума поднялся на 19-ю строчку.
Общий зачёт (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 138 очков.
2. Хосеп-Мария Марти (Campos) — 92.
3. Габриэле Мини (Hitech) — 87.
4. Пол Арон (Prema) — 84.
5. Франко Колапинто (MP) — 78.
6. Дино Беганович (Prema) — 76.
7. Зак О’Салливан (Prema) — 75.
8. Леонардо Форнароли (Trident) — 62.
9. Оливер Гёте (Trident) — 54.
10. Грегуар Соси (ART) — 53.
…19. Никита Бедрин (Jenzer) — 9.
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