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Формула-1, Гран-при Венгрии 2023 года в Будапеште 23 июля — онлайн-трансляция, фото, новости

Невероятный рекорд «Ред Булл» под угрозой! Гран-при Венгрии — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Венгрии Формулы-1
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Старт гонки Ф-1 — в 16:00 мск. А с утра следим за россиянином в Формуле-3.

Квалификация Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» завершила субботнее доминирование Макса Ферстаппена: голландец проиграл поул-позишен Льюису Хэмилтону, пусть и уступив всего три тысячные секунды. Более того, совсем рядом оказался и гонщик «Макларена» Ландо Норрис. И вот теперь огромный вопрос, сумеет ли Ферстаппен сегодня всё-таки продолжить победную серию «Ред Булл», которая уже насчитывает невероятные 11 Гран-при. Очень многое будет зависеть от старта, ведь обгонять в Венгрии сложно даже с DRS.

Подробности гонки Формулы-1, стартующей в 16:00 мск, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

Ф-3: победа О'Салливана
Live Дмитрий Захарченко

А теперь постепенно переключаемся на Формулу-2 — старт гонки в 11:05 по Москве.

10:08 Дмитрий Захарченко

В общем зачёте отрыв Бортолето сократился до 43 очков, а вторую позицию теперь занимает О’Салливан. Марти откатился на третье место, Арон по-прежнему четвёртый, а топ-5 теперь замыкает Беганович. Бедрин по-прежнему 19-й.

Общий зачёт (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 144 очка.
2. Зак О’Салливан (Prema) — 101.
3. Хосеп-Мария Марти (Campos) — 100.
4. Пол Арон (Prema) — 94.
5. Дино Беганович (Prema) — 94.
6. Франко Колапинто (MP) — 93.
7. Габриэле Мини (Hitech) — 87.
8. Оливер Гёте (Trident) — 66.
9. Леонардо Форнароли (Trident) — 64.
10. Грегуар Соси (ART) — 53.
…19. Никита Бедрин (Jenzer) — 9.

Сезон Формулы-3 продолжится через неделю, когда 29-30 июля в рамках Гран-при Бельгии Формулы-1 состоится уикенд на трассе «Спа-Франкоршам». Это будет предпоследний этап сезона-2023 в Формуле-3.

10:01 Дмитрий Захарченко

Ф-3: победа О'Салливана

Зак О'Салливан тем временем пересекает линию финиша и одерживает уже вторую в этом году победу в длинной гонке Формулы-3 — ранее он выиграл воскресный заезд в Шпильберге!

Беганович, О'Салливан и Колапинто на подиуме

Беганович, О'Салливан и Колапинто на подиуме

Фото: twitter.com/formula3

Вторым финиширует Беганович, третье место у Колапинто, позади которого расположились Гёте и Арон. Марти занял шестое место, опередив Бортолето, а далее места в топ-10 заняли Эдгар, Форнароли и Бойя.

Никита Бедрин финишировал на 23-й позиции.

Финиш (топ-10):
1. Зак О’Салливан (Prema) — 19 кругов.
2. Дино Беганович (Prema) +2,3 сек.
3. Франко Колапинто (MP) +6,4.
4. Оливер Гёте (Trident) +13,2.
5. Пол Арон (Prema) +19,0.
6. Хосеп-Мария Марти (Campos) +20,2.
7. Габриэль Бортолето (Trident) +27,7.
8. Джонни Эдгар (MP) +27,8.
9. Леонардо Форнароли (Trident) +29,8.
10. Мари Бойя (MP) +30,5.

09:58 Дмитрий Захарченко

Мэнселл ошибается на торможении, блокирует колесо и пропускает на десятое место Мари Бойю.

18/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Марти — 7 Бортолето — 8 Форнароли — 9 Эдгар — 10 Бойя.

09:56 Дмитрий Захарченко

Бортолето с помощью DRS опережает на стартовой прямой Форнароли и выходит на седьмую позицию.

Бортолето обгоняет Форнароли

Бортолето обгоняет Форнароли

Фото: twitter.com/formula3

Чуть дальше Эдгар наконец сломил сопротивление Мэнселла и поднялся на девятую строчку.

17/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Марти — 7 Бортолето — 8 Форнароли — 9 Эдгар — 10 Мэнселл.

09:52 Дмитрий Захарченко

И тут же Марти проходит Форнароли и поднимается на шестую позицию!

Марти обгоняет Форнароли

Марти обгоняет Форнароли

Фото: twitter.com/formula3

14/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Марти — 7 Форнароли — 8 Бортолето — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.

09:51 Дмитрий Захарченко

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето во втором повороте пропустил Пепе Марти и откатился на восьмое место. Марти, отметим, один из главных преследователей Бортолето в общем зачёте.

13/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Форнароли — 7 Марти — 8 Бортолето — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.

09:48 Дмитрий Захарченко

Пол Арон опередил Леонардо Форнароли и вышел на пятое место!

12/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Арон — 6 Форнароли — 7 Бортолето — 8 Марти — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.

09:48 Дмитрий Захарченко

Тем временем О'Салливан почти на четыре секунды уехал от Бегановича, а тот «везёт» остальному пелотону ещё шесть секунд. Пока борьбы на двух первых местах нет. А вот Колапинто — под постоянным прессингом Гёте в сражении за третье место.

Бедрин, увы, откатился уже на 25-е место.

09:44 Дмитрий Захарченко

Прошёл Гёте Форнароли — Оливер теперь 4-й, Леонардо — откатывается на 5-е.

Гёте обгоняет Форнароли

Гёте обгоняет Форнароли

Фото: twitter.com/formula3

10/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Гёте — 5 Форнароли — 6 Арон — 7 Бортолето — 8 Марти — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.

09:42 Дмитрий Захарченко

Борьба в первой тройке — Франко Колапинто опередил Леонардо Форнароли! Итальянца тут же принялся прессинговать партнёр по команде «Трайдент» Оливер Гёте.

09/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Колапинто — 4 Форнароли — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Бортолето — 8 Марти — 9 Мэнселл — 10 Эдгар.

09:41 Дмитрий Захарченко

Продолжает терять позиции Джонни Эдгар — теперь он пропустил Хосепа-Марию Марти и откатился на девятое место.

Тем временем Себастьян Монтойя побывал в боксах — на старте колумбиец повредил переднее антикрыло, дирекция гонки предписала команде сменить его.

Габриэле Мини откатился уже на 17-е место, Бедрин идёт 26-м.

08/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Форнароли — 4 Колапинто — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Бортолето — 8 Марти — 9 Эдгар — 10 Мэнселл.

09:39 Дмитрий Захарченко

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето в первом повороте опередил Джонни Эдгара и вышел на седьмое место. Главные преследователи Бортолето в общем зачёте — Марти и Мини — идут 10-м и 15-м.

06/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Форнароли — 4 Колапинто — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Бортолето — 8 Эдгар — 9 Марти — 10 Мэнселл.

09:35 Дмитрий Захарченко

Хосеп-Мария Марти опередил Николу Цолова и прорвался в топ-10.

Марти атакует Цолова

Марти атакует Цолова

Фото: twitter.com/formula3

Тем временем Габриэле Мини и Никита Бедрин откатились на 15-е и 16-е места.

04/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Форнароли — 4 Колапинто — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Эдгар — 8 Бортолето — 9 Мэнселл — 10 Марти.

09:34 Дмитрий Захарченко

Ещё одну позицию уступил Бедрин — пропустил Люка Браунинга и теперь идёт 14-м россиянин. Но, как рассказал вчера в эксклюзивном интервью «Чемпионату», менеджер Никиты — Пётр Алёшин — в этом заезде россиянин стартовал на шинах не первой свежести.

09:30 Дмитрий Захарченко

Бедрин потерял две позиции — пропустил Марти и Мини и откатился на 13-е место.

09:29 Дмитрий Захарченко

Старт! О'Салливан сохранил лидерство перед первым поворотом, Беганович отбился от атак и сохранил второе место, за ним — Форнароли, Колапинто, Гёте и Арон. Бортолето — 8-й, Бедрин — 11-й, Марти — 12-й, Мини — 13-й.

Старт гонки Ф-3

Старт гонки Ф-3

Фото: twitter.com/formula3

01/19: 1 О'Салливан — 2 Беганович — 3 Форнароли — 4 Колапинто — 5 Гёте — 6 Арон — 7 Эдгар — 8 Бортолето — 9 Мэнселл — 10 Цолов.

09:25 Дмитрий Захарченко

Пилоты Формулы-3 отправляются на прогревочный круг. Всё готово к старту.

09:16 Дмитрий Захарченко

С поул-позиции стартует протеже «Уильямса» Зак О’Салливан, первый ряд с ним разделит Дино Беганович. Далее на решётке расположились Леонардо Форнароли, Франко Колапинто, Оливер Гёте и Пол Арон.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето начнёт заезд лишь с восьмой позиции, но его ближайшие соперники в погоне за титулом ещё дальше: Мини стартует 12-м, Марти — 13-м.

Никита Бедрин расположился аккурат перед этой парой — на 11-м месте.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

09:15 Дмитрий Захарченко

Большой автоспортивный день на «Хунгароринге» начинается с гонки Формулы-3.

Для начала вспомним положение в чемпионате. Габриэль Бортолето на 46 очков опережает ближайших преследователей и гарантированно приедет на предпоследний этап сезона лидером общего зачёта.

Никита Бедрин после вчерашнего подиума поднялся на 19-ю строчку.

Общий зачёт (топ-10):

1. Габриэль Бортолето (Trident) — 138 очков.
2. Хосеп-Мария Марти (Campos) — 92.
3. Габриэле Мини (Hitech) — 87.
4. Пол Арон (Prema) — 84.
5. Франко Колапинто (MP) — 78.
6. Дино Беганович (Prema) — 76.
7. Зак О’Салливан (Prema) — 75.
8. Леонардо Форнароли (Trident) — 62.
9. Оливер Гёте (Trident) — 54.
10. Грегуар Соси (ART) — 53.
…19. Никита Бедрин (Jenzer) — 9.

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