Невероятный рекорд «Ред Булл» под угрозой! Гран-при Венгрии — LIVE

Старт гонки Ф-1 — в 16:00 мск. А с утра следим за россиянином в Формуле-3.

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Квалификация Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» завершила субботнее доминирование Макса Ферстаппена: голландец проиграл поул-позишен Льюису Хэмилтону, пусть и уступив всего три тысячные секунды. Более того, совсем рядом оказался и гонщик «Макларена» Ландо Норрис. И вот теперь огромный вопрос, сумеет ли Ферстаппен сегодня всё-таки продолжить победную серию «Ред Булл», которая уже насчитывает невероятные 11 Гран-при. Очень многое будет зависеть от старта, ведь обгонять в Венгрии сложно даже с DRS.

Подробности гонки Формулы-1, стартующей в 16:00 мск, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!