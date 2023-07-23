Тото Вольф — о провале Расселла в квалификации: у гонщиков больше нет кодекса этики

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признал вину команды в том, что Джордж Расселл показал лишь 18-й результат в квалификации Гран-при Венгрии. Вместе с тем Вольф указал на действия пилотов, которые опередили британца в самом конце прогревочного круга и тем самым помешали ему.

«Мы испортили ситуацию. Конечно, ему плохо после такого результата. Это не была его ошибка, это мы всё для него испортили. У гонщиков больше нет кодекса этики», — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на Sky Deutschland.

Сам Расселл ранее заявил следующее: «Я старался соблюдать джентльменское соглашение, но меня обогнала пара машин. Особенно заметен был манёвр Пьера, который опередил меня в финальном повороте. Но вообще, если честно, не думаю, что это соглашение когда-либо существовало в реальности. По правде говоря, вероятно, я бы сделал на их месте то же самое. Ты должен сражаться за себя. Однако трасса достаточно длинная — 4,5 км, а у нас оказалось десять машин на одном километре. Так что нужно просто посмотреть в зеркало на самих себя».