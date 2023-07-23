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Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии, Норрис — второй, Перес — третий

Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии, Норрис — второй, Перес — третий
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На Автодроме Хунгароринг завершился Гран-при Венгрии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим гонку закончил ещё один представитель «Ред Булл» Серхио Перес.

Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
Логан Сарджент («Уильямс»), Эстебан Окон («Альпин»), Пьер Гасли («Альпин») — сошли.

Формула-1 2023. Этап 12, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
23 июля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:38:08.634
2
Ландо Норрис
McLaren
+33.731
3
Серхио Перес
Red Bull
+37.603
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