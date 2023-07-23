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Зафнауэр прокомментировал сход обоих пилотов «Альпин» после аварии на старте

Зафнауэр прокомментировал сход обоих пилотов «Альпин» после аварии на старте
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался по поводу схода пилотов команды Пьера Гасли и Эстебана Окона на Гран-при Венгрии.

«Мы все очень разочарованы сегодняшней гонкой: оба наших болида попали в досадный инцидент в первом повороте на первом круге. Это был эффект гармошки: одна машина ударила другую, и в итоге два наших автомобиля столкнулись — в таких условиях они не могли этого избежать. Сейчас все мы испытываем горькие чувства, нам трудно с этим смириться, но мы должны не опускать голову и продолжать работать. В ближайшие выходные нас ждет еще одна гонка в Спа, последняя перед летним перерывом, где мы будем работать над тем, чтобы добиться большей удачи и более сильного командного результата», — сказал Зафнауэр после гонки.

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