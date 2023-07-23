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«Макларен» и «Ред Булл» отреагировали на то, как Норрис разбил трофей Ферстаппена

«Макларен» и «Ред Булл» отреагировали на то, как Норрис разбил трофей Ферстаппена
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Пресс-службы команд «Макларен» и «Ред Булл» опубликовали реакции на примечательный эпизод, произошедший во время награждения призёров Гран-при Венгрии.

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис, пытавшийся открыть бутылку шампанского, случайно уронил и разбил трофей победителя этапа голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Ред Булл»: «Рекорд побит, трофей разбит».

«Макларен»: «Нам очень, очень жаль, «Ред Булл», Макс Ферстаппен».

Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

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