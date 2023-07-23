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Вольф: Ферстаппен как будто опускает соперников по Формуле-1 на уровень Формулы-2

Вольф: Ферстаппен как будто опускает соперников по Формуле-1 на уровень Формулы-2
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о преимуществе «Ред Булл» на Гран-при Венгрии.

«Это меритократия. Мы собираемся бороться и выигрывать гонки и чемпионаты, но сегодня вы видели темп, который был у Макса. Вот где они находится Ред Булл. Ферстаппен как будто опускает соперников по Формуле-1 на уровень Формулы-2. Ред Булл проделали лучшую работу. В рамках регламента они проделали лучшую работу», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
Логан Сарджент («Уильямс»), Эстебан Окон («Альпин»), Пьер Гасли («Альпин») — сошли.

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