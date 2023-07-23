Вольф: Ферстаппен как будто опускает соперников по Формуле-1 на уровень Формулы-2

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о преимуществе «Ред Булл» на Гран-при Венгрии.

«Это меритократия. Мы собираемся бороться и выигрывать гонки и чемпионаты, но сегодня вы видели темп, который был у Макса. Вот где они находится Ред Булл. Ферстаппен как будто опускает соперников по Формуле-1 на уровень Формулы-2. Ред Булл проделали лучшую работу. В рамках регламента они проделали лучшую работу», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

14. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Логан Сарджент («Уильямс»), Эстебан Окон («Альпин»), Пьер Гасли («Альпин») — сошли.