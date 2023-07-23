Зак Браун высказался о спорной стратегии пит-стопов на Гран-при Венгрии

Босс «Макларена» Зак Браун дал комментарий по поводу стратегии пит-стопов на Гран-при Венгрии.

Во время первой волны пит-стопов «Макларен» позвал Норриса в боксы раньше Пиастри, что в итоге позволило британцу опередить австралийца. После обмена позициями Норрис быстро начал отрываться от австралийца, поскольку во второй половине гонки темп новичка несколько снизился.

«У нас были кое-какие обсуждения по радио. Мы хотели посмотреть, какой темп установится на новых шинах. Мы просто делали то, что считали лучшей стратегией, ориентируясь на то, что, по нашему мнению, будет делать Льюис. Рассматривали возможность сделать что-то позже в гонке, но в тот момент думали о том, какая стратегия будет лучше именно для команды. Мы хотели не дать Льюису выйти вперёд.

Гонщики, естественно, соперничают друг с другом. Нам просто нужно убедиться, что они гоняются чисто, а мы справедливы», — приводит слова Брауна PlanetF1.