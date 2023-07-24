Марко объяснил, почему испытал облегчение после победы Ферстаппена в Венгрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Венгрии.

Напомним, двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен стал победителем этапа, а мексиканец Серхио Перес финишировал третьим.

«У нас были опасения касательно Венгрии и Сингапура, потому что, согласно расчётам, это самые сложные трассы для нас. Но столь уверенная победа, конечно же, стала облегчением. Также это был 250-й подиум или что-то вроде того… С каждой победой мы достигаем высот, о которых и не могли мечтать», – приводит слова Марко Servus TV.

Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.