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Марко объяснил, почему испытал облегчение после победы Ферстаппена в Венгрии

Марко объяснил, почему испытал облегчение после победы Ферстаппена в Венгрии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Венгрии.

Напомним, двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен стал победителем этапа, а мексиканец Серхио Перес финишировал третьим.

«У нас были опасения касательно Венгрии и Сингапура, потому что, согласно расчётам, это самые сложные трассы для нас. Но столь уверенная победа, конечно же, стала облегчением. Также это был 250-й подиум или что-то вроде того… С каждой победой мы достигаем высот, о которых и не могли мечтать», – приводит слова Марко Servus TV.

Гран-при Венгрии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

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