Марко объяснил, почему испытал облегчение после победы Ферстаппена в Венгрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Венгрии.
Напомним, двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен стал победителем этапа, а мексиканец Серхио Перес финишировал третьим.
«У нас были опасения касательно Венгрии и Сингапура, потому что, согласно расчётам, это самые сложные трассы для нас. Но столь уверенная победа, конечно же, стала облегчением. Также это был 250-й подиум или что-то вроде того… С каждой победой мы достигаем высот, о которых и не могли мечтать», – приводит слова Марко Servus TV.
Гран-при Венгрии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +33.731.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +37.603.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.134.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1:02.572.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1:05.825.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:10.317.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:11.073.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.709.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
- 24 июля 2023
-
00:24
-
00:09
- 23 июля 2023
-
23:47
-
23:21
-
23:17
-
23:12
-
22:28
-
22:07
-
21:53
-
21:43
-
21:34
-
20:47
-
20:34
-
20:05
-
20:00
-
19:52
-
19:33
-
18:57
-
18:52
-
18:27
-
18:27
-
18:23
-
18:09
-
18:06
-
17:56
-
17:47
-
17:43
-
16:13
-
15:31
-
15:21
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
14:26
-
13:44