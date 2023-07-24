Ферстаппен обратился к Норрису, разбившему его трофей на Гран-при Венгрии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к пилоту «Макларена» Ландо Норрису, разбившему его трофей на Гран-при Венгрии. Напомним, после финиша Норрис не стал сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя Ферстаппена. В результате награда упала со ступеньки и разбилась.

«Спасибо, Ландо», — написал Ферстаппен, добавив фото трофея.

«Мне так жаль», — ответил Норрис.

Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии, Норрис показал второй результат, а топ-3 замкнул напарник Макса Серхио Перес.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, состоится с 28 по 30 июля.

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