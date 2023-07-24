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Оруджев оценил шансы Риккардо заменить Переса в «Ред Булл»

Оруджев оценил шансы Риккардо заменить Переса в «Ред Булл»
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев оценил шансы новичка «Альфа Таури», австралийца Даниэля Риккардо заменить мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл».

«Может ли Риккардо заменить Переса? Надо спросить у Серхио, всё в его руках. Если будет штамповать вторые места, то у Риккардо окажется мало шансов. Ведь зачем команде два лидера и перетягивание одеяла в боксах, если можно иметь лидера и стабильное второе место? Так что, думаю, всё в руках Чеко», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, в минувшем сезоне Риккардо покинул «Макларен», после чего стал резервистом «Ред Булл». В июле стало известно, что австралиец заменит в «Альфа Таури» уволенного голландца Ника де Вриса.

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