Есть ли у Риккардо шанс сменить Переса и догонит ли «Макларен» «Феррари»? Разбор Гран-при

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Венгрии Формулы-1, который завершился очередной победой Макса Ферстаппена.

Как объясните такую разницу в темпе «Ред Булл» в квалификации и гонке при идентичных настройках?

Судя по всему, апгрейды, которые они привезли, помогают с резиной. Всё банально: если снимаешь время с круга и ехать можно в том же темпе, не скользя по трассе, то резина будет жить заметно лучше, и в итоге будет разница по темпу.

Как вам инцидент с кубком Ферстаппена на подиуме? У вас не бывало в карьере чего-то похожего?

Нет, у меня не бывало. А вообще забавный курьёз. Интересно, изготовят ли для Ферстаппена новый кубок?

Перес — герой гонки при старте с девятого места или нет?

Уже который раз — нет. Нет героизма в том, чтобы слить очередную квалификацию и объехать медленные машинки. Он не второй, а значит, работа не выполнена.

Мог ли Хэмилтон сделать что-то по-другому на старте, чтобы хотя бы не пропустить два «Макларена»?

Если бы стартовал лучше, то и расклад был бы другой. Мог бы действовать чуть агрессивнее во втором повороте — может быть, Норрис остался бы сзади.

Каждый раз у кого-то проблемы в квалификации, потому что его обогнали в конце прогревочного круга. На этот раз у Расселла. С этим что-то можно сделать?

Ничего. Хотя, конечно, можно придумать другой формат квалификации, где все едут раздельно. Но тогда будет нытьё, как это скучно и нечестно, ведь у последнего, кто едет, преимущество. Так что это часть игры. Да, надо быть наглым и находить себе место. Порой сложно, но это часть гонок. В GT World Challenge 50 машин — и как-то справляются.

Как вам новый формат квалификации?

Кстати, этот формат мне понравился. Многие машины смотрятся по-разному в зависимости от резины. Так получается больше непредсказуемости.

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«Макларен» отстаёт от «Феррари» на 80 очков, от «Астона» — на 97. Догонит или нет?

У них все шансы. В данный момент «Макларен» выглядит второй командой в пелотоне, а этапов впереди ещё предостаточно. Если продолжат обновлять/улучшать машину, то все шансы есть.

Прокомментируйте боулинг от Чжоу на старте.

Гуаньюй просто ошибся. Возможно, сказался проигранный старт, и не рассчитал на торможении.

Как вам возвращение Риккардо в Формулу-1?

Классно, что сказать. Не очень понял, как он по итогу оказался выше Цуноды. Ведь после первого круга он был последним и второй пит-стоп совершил очень рано. Но тактика оправдалась. То, что он смог проехать в одно время с Цунодой в квалификации, вот что круто. А ведь он машину не знает. Так что классно, дальше будет интересно.

Есть ли у Даниэля реальный шанс попасть в «Ред Булл» в 2025 или даже в 2024 году?

Такой вопрос надо задать Серхио. Всё в его руках. Если будет штамповать вторые места, то у Риккардо окажется мало шансов. Ведь зачем команде два лидера и перетягивание одеяла в боксах, если можно иметь лидера и стабильное второе место? Так что, думаю, всё в руках Чеко.

Угрожает ли ещё кому-то увольнение в Ф-1 до конца нынешнего сезона?

Может, стратегам «Феррари»?