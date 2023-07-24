Ферстаппен высказался о том, что количество его побед в Ф-1 соответствует номеру Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о 44-й победе в Формуле-1. Накануне нидерландский гонщик стал победителем Гран-при Венгрии. Под 44-м номером в Формуле-1 выступает британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Надеюсь, я не останусь с 44-мя победами слишком долго. Это было бы ужасно! Я должен как можно быстрее одержать 45-ю победу», – приводит слова Ферстаппена Daily Mail.
Напомним, с 21 по 23 июля проходил Гран-при Венгрии. Действующий чемпион и лидер общего зачёта пилотов текущего сезона Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», стал победителем гонки Гран-при Венгрии, гонщик «Макларена» Ландо Норрис показал второй результат, а замкнул тройку сильнейших напарник Макса Серхио Перес.
Льюис Хэмилтон на протяжении всей карьеры выступает под 44-м номером. Британец объяснял это тем, что под этим номером он одержал свою первую победу в картинге.
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