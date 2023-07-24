Николаев рассказал, из-за какого эпизода отстал от Вязовича на «Шёлковом пути»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев высказался о конкуренции с представителем белорусской команды «МАЗ» Сергеем Вязовичем на ралли-рейде «Шёлковый путь». Вязович стал победителем общего зачёта грузовиков, а Николаев финишировал на второй строчке.

«Мы привыкли, что если предупреждают о каменистом спецучастке, то приезжаешь на старт и сразу видишь кругом эти камни. А здесь была ловушка. Во второй день организаторы тоже предупреждали о камнях, но они были хорошо видимыми и более пологими, так что мы проехали без проблем. После этого стартуем в Оренбурге. Мы хотели в тот день стартовать с самого старта, тем более что Сергей Вязович начинал спецучасток перед нами. Чтобы поехать быстрее, начинаешь пользоваться подрезками. Я был уверен, что в этой степи ничего нет, но где-то на седьмом-восьмом километре [произошёл] резкий удар, автомобиль даже подбросило. Стукнулись обо что-то жёсткое. Смотрю на давление в шинах – резкий прокол заднего колеса.

Я подумал: бывает такое, что при ремонте ЛЭП старые столбы просто кладут в траву и не убирают. Но нет: это была невидимая в траве скала! Удар был настолько сильным, что после приезда на бивуак мы начали делать осмотр трансмиссии: я переживал за ступичный узел.

Этот эпизод меня не притормозил – ну нет же камней. Мы помчались дальше, но немного не уместились в дорожку. Вылетаем с неё – вижу два валуна, мы снова пробиваем колесо. После этого, естественно, я уже понимаю, что камни есть – но невидимые, в траве. С таким я прежде не сталкивался. В этом и заключалась сложность маршрута на нынешнем «Шёлковом пути»: тут было трудно что-то отыграть и нужно было в первую очередь не терять время. Увы, я это понял не сразу. Ну, это тоже опыт, новая нестандартная ситуация», — заявил Николаев в интервью «Чемпионату».