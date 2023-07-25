В «КАМАЗ-мастер» задумались об отказе от чёрной ливреи капотного грузовика

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, занявший второе место в ралли-рейде «Шёлковый путь» — 2023, высказался о возможном отказе от чёрной ливреи капотного грузовика команды.

«Жара утомляет. Нужно как можно лучше подготовить свой автомобиль к кондиционированию. В этом плане нашу капотную машину ещё можно доработать. Взять хотя бы тот факт, что у неё чёрный цвет! Будем работать. Мы уже в финальный день установили кондиционер, но небольшой, только для пилота.

Вообще, хочется видеть капотник в своих цветах, причём наш дизайнер уже показывал на компьютере, как бы он смотрелся в новой ливрее. Кстати, довольно симпатично. Это тоже будем обсуждать с руководством. Да, чёрный капотник смотрится интересно, но… Посмотрим — решать будет Владимир Геннадьевич», — заявил Николаев в интервью «Чемпионату».