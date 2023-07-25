Николаев: многие нам говорят — ну и где ваш капотник, где его преимущество?

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев сравнил капотную и бескапотную версии грузовика.
«Ещё не было всех трасс, на которых мы бы смогли сравнить капотный и бескапотный грузовики. Многие нам говорят: «Ну и где ваш капотник, где его преимущество?» Но на нынешнем «Шёлковом пути» были трассы одного вида. А ещё нужно проехать, условно, каменистые триалы, высохшие русла рек, глубокую колею с переставками, как в Калмыкии. Не хватало дюн, «языков» песка, верблюжьей колючки – много ещё трасс, где мы не сравнили наши автомобили. Впрочем, у нас в любом случае уже хватает информации по тому, что мы хотели бы улучшить как в капотной версии грузовика, так и в бескапотной. Приедем в Набережные Челны, соберём техническое совещание и сделаем выводы. Сейчас будет решаться, кто из экипажей и на каких машинах будет продолжать выступления», — заявил Николаев в интервью «Чемпионату».
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