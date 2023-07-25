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Шарль Леклер прояснил свою мотивацию выступать за «Феррари» в этом сезоне Формулы-1

Шарль Леклер прояснил свою мотивацию выступать за «Феррари» в этом сезоне Формулы-1
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что остаётся крайне мотивированным и намерен бороться вплоть до последней гонки нынешнего сезона Формулы-1. Контракт Леклера с «Феррари» действует до 2024 года. Ранее сообщалось, будто Шарлем интересуются другие команды «Королевских гонок».

«Деморализован ли я? Совсем нет. Я мотивирован на двести процентов и буду выкладываться до последней гонки», — приводит слова Леклера GrandPX.news.

В настоящий момент Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 80 очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 281 балл. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (171 очко). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (139 баллов).

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