Виталий Петров: что делает «Феррари», никому не известно
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Бывший российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мыслями о выступлении итальянской команды «Феррари» на Гран-при Венгрии. Напомним, гонщики «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали седьмой и восьмой результат соответственно.
«Очередное разочарование — это «Феррари». Какие у них планы, что они делают, никому не известно. Всё жалуются — то на разницу в шинах, то на не сработавшие правильно обновления. Скоро перерыв — посмотрим, что будет во второй части сезона. Возможно, что «Феррари» уже готовится к следующему году — но понятно, что открыто никто об этом говорить не будет», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».
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