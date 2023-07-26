Марко — о победе Ферстаппена на ГП Венгрии: Макс мог ехать ещё быстрее
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот команды Макс Ферстаппен на Гран-при Венгрии выступил не в полную силу и мог бы ехать намного быстрее, если бы это было нужно.
«Мы намного впереди всех, если говорить о гоночном темпе. Макс на самом деле мог бы ехать ещё быстрее. Он был далеко не на пределе», — приводит слова Марко Oe24.at.
Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии. Ближайшего преследователя, гонщика «Макларена» Ландо Норриса, Макс опередил на 33,731 секунды. Топ-3 замкнул ещё один пилот австрийской команды Серхио Перес.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, пройдёт с 28 по 30 июля.
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Даниила Квята:
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