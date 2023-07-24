Ферстаппен — лучший, но не идеален, Риккардо удивляет. Оценки за Гран-при Венгрии

12-й этап Формулы-1 сезона-2023 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

Ферстаппен в очередной раз был недосягаем для соперников в гонке, однако в квалификации голландец едва не запорол себе попытку на первом секторе, почти исправил её на втором и вновь испортил на третьем. Ошибка в итоге стоила команде поула, и пусть на старте Макс её исправил, уикенд не был идеальным.

Ландо Норрис — 9

Норрису тоже не удалась чистая квалификация — он признался, что круг был грязным, а машина позволяла найти ещё одну десятую и завоевать поул. На старте Ландо тоже сработал не лучшим образом и оказался позади Пиастри. Тем не менее затем британец собрался, контратаковал напарника, а к финишу сохранил преимущество над Пересом. В конце концов, это было отличное выступление.

Фернандо Алонсо — 8

«Астон Мартин» в последних гонках сделал шаг назад и уже неспособен бороться за подиум, но Фернандо отрабатывает надёжно и добивается максимума (хотя в финальной попытке квалификации испанец не улучшил на третьем секторе). На этот раз, учитывая скорость «Макларена», «Мерседеса» и «Феррари», максимумом для «Астон Мартин» было только девятое место.

Даниэль Риккардо — 8

Возвращение в кокпит произошло более чем уверенно: Риккардо квалифицировался на 13-й позиции — и это был первый за последние четыре этапа случай, когда «Альфа Таури» пробилась в Q2, а в гонке отлично справился с монструозным отрезком в 40 кругов на «медиуме». Если бы не удар от Чжоу на старте, у Дэна мог быть шанс побороться за очки.

Оскар Пиастри — 7,5

Пиастри провёл сильный уикенд — особенно для дебютанта, но всё же не выдающийся. Оскар хорошо знал эту трассу по молодёжным сериям и выступал на машине, способной бороться за поул, и на этом фоне четвёртое место вкупе с поражением от напарника — не подвиг. На старте австралиец был действительно хорош, но затем отдал отыгранные позиции, а под финиш ехал в весьма среднем темпе — отстал от Хэмилтона на 20 секунд, а от напарника — почти на полминуты.

В концовке Пиастри испортил впечатление о своей гонке Фото: Mark Thompson/Getty Images

Александер Албон — 7,5

Албон избрал агрессивную тактику ранних пит-стопов и первым уже на восьмом круге поехал в боксы. Это позволило в итоге выбраться на 11-е место и за счёт высокой «максималки» даже на изношенных шинах сдерживать Боттаса в конце гонки. На фоне старта с 16-й позиции результат впечатляет, но без схода пилотов «Альпин» Алекс был бы лишь на 13-й строчке.

Льюис Хэмилтон — 7

Поул Хэмилтона стал приятной неожиданностью для «Мерседеса», но британцу идеальный круг под занавес квалификации тоже не удался — экс-чемпион не смог прибавить на третьем секторе. К тому же Льюис уже в первом повороте потерял три позиции и даже не смог побороться за подиум. Не факт, что и четвёртое место было бы возможным, если бы в концовке Пиастри ехал в темпе Норриса.

Карлос Сайнс — 7

Испанец не прошёл в Q3, хотя проехал во втором сегменте относительно неплохой круг и лишь немногим более десятой проиграл Леклеру. К тому же Сайнс отыграл всё потерянное уже в первом повороте — на старте испанец отыграл пять позиций и вырвался на шестое место. Сдержать Расселла и защитить позицию напарника Карлос не смог, однако это, в конце концов, была уже не его борьба.

Нико Хюлькенберг — 7

В четвёртый раз в пяти последних квалификациях Халк пробился в Q3 (Магнуссен, для сравнения, четырежды не прошёл дальше Q1), однако на дистанции показать свою скорость вновь не позволила машина. Уже после первого пит-стопа немец застрял в трафике и сначала полгонки ехал позади Цуноды, а затем — позади Риккардо.

Новый цвет волос удачи Халку не принёс Фото: Mark Thompson/Getty Images

Джордж Расселл — 6,5

Впервые в сезоне Расселл не прошёл дальше первого сегмента квалификации и винил в этом стратегов, поздно отправивших своих пилотов на трассу. Тем не менее Хэмилтон в таких же условиях справился, а Джордж оказался лишь 18-м. В гонке британцу удалось отыграться — на фоне скорости «Ред Булл» и «Макларена» и шестое место выглядит неплохим результатом, однако максимума из своей техники пилот не извлёк.

Лэнс Стролл — 6,5

Агрессивная тактика с ранним пит-стопом принесла свои плоды: с 14-го места Стролл поднялся на десятое и увёз из Венгрии один зачётный балл. Тем не менее так далеко на стартовой решётке канадец оказался из-за собственной слабой квалификации — Алонсо Лэнс проиграл более 0,4 секунды.

Эстебан Окон — 6,5

В квалификации Окону не удалось проехать чистый круг, хотя он и оказался впереди Гасли. На старте Эстебан пал жертвой ошибки Чжоу и спровоцированного им завала, но, даже если бы не это, француз в первом повороте остался бы примерно при своих — вне топ-10.

Серхио Перес — 6

Чеко наконец вернулся в третий сегмент, однако проиграл в нём Ферстаппену более 0,4 секунды и стартовал только девятым. К финишу Перес пробился на третье место, а опередить Норриса, как признался Чеко после гонки, не смог, потому что потерял много времени на обгоне круговых. Так себе оправдание для обладателя лучшей машины пелотона. Не забудем также и совершенно не обязательную аварию в первой тренировке…

Перес после аварии в первой тренировке Фото: Dan Istitene/Getty Images

Шарль Леклер — 6

В финальной попытке квалификации Леклер не улучшил на третьем секторе и в итоге стартовал только шестым. Для борьбы за подиум у «Феррари» вновь не было темпа, но удержать позади Расселла скорости хватило, а шестой позиции Шарлю стоила его ошибка на въезде на пит-лейн.

Кевин Магнуссен — 5,5

Датчанину отчасти удалось компенсировать неудачу в квалификации хорошим стартом — на первом круге Магнуссен прорвался с 19-го места на 13-е. Однако затем Кевин постепенно стал откатываться обратно и при схожей с Хюлькенбергом тактике закончил гонку тремя позициями ниже.

Валттери Боттас — 5,5

Слабый уикенд для опытнейшего финна, которому в последнее время отчаянно не везёт на «Хунгароринге». В этот раз в квалификации Валттери оказался медленнее Чжоу, а на старте потерял пять позиций. Часть соперников Боттас пропустил, объезжая напарника, но Хюлькенберг, Стролл и Цунода опередили «Альфа Ромео» позднее. Уже к концу первого круга Боттас выпал из топ-10, а на финальном отрезке застрял позади Албона и занял разочаровывающее 12-е место.

Пьер Гасли — 5,5

По итогам второго сегмента Гасли проиграл Окону почти 0,4 секунды — потому что лишился своей финальной попытки за нарушение границ трассы. В то же время Пьер отлично стартовал и едва не объехал напарника по внешней траектории в первом повороте — но именно в этот момент в гонщиков «Альпин» прилетели Риккардо с Чжоу.

В гонке Гасли выбили в первом повороте, но квалификацию он испортил себе сам Фото: Dan Mullan/Getty Images

Юки Цунода — 4,5

Японец проиграл в квалификации гонщику, который впервые в жизни пилотировал «Альфа Таури» AT04, а в гонке хуже него сработал с резиной. Если Риккардо продержался в достойном темпе 40 кругов на «медиуме», то Цунода потерял шансы на очки после 35 кругов на «харде». Со второго пит-стопа Юки вернулся на трассу 16-м — речи о финише в топ-10 уже не шло.

Логан Сарджент — 4

Почти всю гонку Сарджент уверенно держался в трафике, прессинговал Чжоу и Магнуссена, но на последних кругах ошибся в эске и разом потерял три позиции. Кроме того, в квалификации Логан треть секунды уступил Албону — к середине сезона да на знакомой по молодёжным сериям трассе подобное отставание от напарника даже для новичка смотрится неприлично.

Гуаньюй Чжоу — 2

На дистанции в несколько сотен метров Чжоу оплошал дважды: китаец «проворонил» старт, а затем пропустил точку торможения и устроил завал с участием гонщиков «Альпин» и Даниэля Риккардо. Однако не отметить дополнительным баллом пятое место в квалификации автор не смог.