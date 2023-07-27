«Нужны правильные решения». Расселл выступил с призывом к ФИА по поводу трассы в Спа

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл обратил внимание на опасность проведения Гран-при Бельгии в дождевых условиях из-за низкой видимости.

«Конечно, многие виды спорта небезопасны. Если посмотреть на велосипедистов, спускающихся с холма со скоростью 100 км/ч, понимаешь, что они находятся на грани жизни и смерти. Или взять игроков в регби – плохой подкат может положить конец карьере или даже нести угрозу жизни.

Мы поговорили о повороте «Красная вода» и пришли к выводу, что он не нуждается в изменениях. Они добились прогресса в зонах безопасности, и это самое главное. Автоспорт всегда будет опасен. Если бы у нас был рейтинг трасс с повышенным риском, Спа наряду с Джиддой и Монако была бы наверху. Но когда добавляются непростые погодные условия, становится ещё сложнее. Видимости просто нет. Представьте, что вы едете по автомагистрали под проливным дождём, а дворники выключены. Спа достаточно безопасна, но нам необходимо найти решение в вопросе видимости.

Нам нужны правильные решения. Два года назад правильным решением было отменить гонку. Для одного автомобиля Формулы-1 условия достаточно безопасны и достаточно подходят для пилотирования, но когда на трассе одновременно 20 машин, любой, кто занимает третье место, не может видеть на 20, 30, 40 метров впереди себя», — приводит слова Расселла The Telegraph.

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа: