Шарль Леклер обозначил позицию по поводу отмены гонок из-за плохих погодных условий

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что Международная автомобильная федерация (ФИА) должна беспрепятственно иметь возможность принимать решение об отмене гонки, если условия не будут сочтены достаточно безопасными.

«На любых одноместных автомобилях довольно большая прижимная сила и довольно много спрея. Это приводит к довольно большому количеству инцидентов, потому что мы не можем реагировать на то, что происходит впереди. Да, говорить об этом легко, а вот найти решение гораздо сложнее. Но я знаю, что ФИА работает над этим и старается сделать всё возможное.

Следует ли вообще начинать гонку при плохих условиях? Это ещё одна тема, на которую ФИА следует обратить внимание, особенно в такой уикенд, как этот, – кажется, с первого до последнего дня будет довольно много дождей. Федерация не должна испытывать давление и начинать гонку просто из-за того, что мы ещё не ехали под зелёными флагами», — приводит слова Леклера GPblog.

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