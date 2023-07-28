В «Альпин» прокомментировали увольнение Зафнауэра, Пермейна и Фрая

Бруно Фамен, назначенный временно исполняющим обязанности главы «Альпин», дал свой первый комментарий после того, как стало известно о кадровых перестановках в команде. Ранее сегодня «Альпин» объявил, что руководитель команды Отмар Зафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай покинут свои посты после Гран-при Бельгии.

«Они замечательные люди, и мы благодарим их за всё, что они сделали для этой команды. Алан находился в Энстоуне очень долго, 34 года, совсем недавно вместе с Отмаром он занял четвёртое место в чемпионате в прошлом году, что является хорошим достижением.

Но мы расходились с желаемым графиком достижения того уровня производительности, к которому стремимся, взаимно мы договорились разойтись, и всё.

Пока что результат сезона явно не соответствует нашим ожиданиям. В прошлом году мы были четвёртыми, мы знаем, что тройка лидеров очень сильна, но мы стремились сохранить это четвёртое место и, возможно, побороться за третье. Но мы находимся не там, где хотели, и мы будем усердно работать со всей командой, в Энстоуне и Вири, чтобы добиться наилучших характеристик нашей машины», — приводит слова Фамена Motorsport Week.

В настоящий момент «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 47 очков.