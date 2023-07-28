Магнуссену и Албону угрожают штрафы по итогам квалификации Гран-при Бельгии

Гонщикам Кевину Магнуссену («Хаас») и Александеру Албону («Уильямс») угрожают штрафы по итогам квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1.
Магнуссен может быть наказан за блокировку Шарля Леклера («Феррари») в 12-м повороте во втором сегменте. Албон может получить штраф за небезопасное возвращение на трассу. В обоих случаях гонщики и представители их команд должны будут отчитаться об инциденте перед стюардами.
Албон выбыл по итогам первого сегмента, Магнуссен — по итогам второго. В стартовой решётке воскресной гонки гонщик из «Уильямса» получит 16-ю позицию, а пилот «Хааса» — 13-ю. Лучшее время в квалификации показал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), однако по завершении гонки был оштрафован на пять стартовых позиций. Таким образом, с поула будет стартовать Леклер.
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