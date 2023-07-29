Окон раскритиковал команду после собственной ошибки в квалификации Гран-при Бельгии

Пилот команды «Альпин» Эстебан Окон в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 показал худший в сезоне-2023 результат — 15-е место. Причиной тому стал вылет француза в повороте «Ставло» и разбитое им об отбойник крыло. Однако после сессии гонщик отметил, что отчасти в таком результате виноваты механики.

«Круг был хорошим, но я, к сожалению, допустил ошибку, пропустил поворот. Но у нас было полно времени, чтобы заменить переднее антикрыло, а оно оказалось не готово. Секунд 30 или 40 механики его искали. Из-за этого нам не хватило времени ещё на одну попытку. Я допустил ошибку, но и команда ошиблась. Не самый лучший день. Я не хочу просто принимать эту ошибку, не хочу, чтобы такое повторялось. Я очень редко ошибаюсь, но если такое происходит, мы должны быть на высоте. А сегодня ни я, ни команда не были на высоте», — приводит слова Окона пресс-служба Формулы-1.

Отметим, что напарник Окона Пьер Гасли занял 13-е место — и в третий раз в четырёх последних квалификациях оказался быстрее партнёра по команде. В то же время для «Альпин» это уже второй подряд случай, когда ни один из её пилотов не проходит в третий сегмент

Быстрейшим в квалификации Гран-при Бельгии стал действующий чемпион Макс Ферстаппен, однако он оштрафован на пять позиций и будет стартовать только шестым. Первый ряд стартового поля разделят Шарль Леклер и Серхио Перес, а вслед за ними гонку начнут Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс.