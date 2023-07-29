Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию ГП Бельгии, Пиастри уступил ему 0,011 секунды

На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась спринт-квалификация Гран-при Бельгии, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, который уступил лидеру всего 0,011 секунды. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация: