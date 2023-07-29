Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию ГП Бельгии, Пиастри уступил ему 0,011 секунды
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На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась спринт-квалификация Гран-при Бельгии, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, который уступил лидеру всего 0,011 секунды. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал седьмой результат.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:49,056.
|2.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|1:49,067.
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1:49,081.
|4.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:49,251.
|5.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1:49,389.
|6.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|1:49,700.
|7.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1:49,900.
|8.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1:49,961.
|9.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:50,494.
|10.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1:55,742.
|11.
|Даниэль Риккардо
|«Альфа Таури»
|1:57,687.
|12.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|2:00,031.
|13.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|2:00,460.
|14.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:59,198.
|15.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|1:59,038.
|16.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|2:00,568.
|17.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|2:00,951.
|18.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2:01,079.
|19.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|2:01,430.
|20.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|без времени
Формула-1 2023. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
29 июля 2023, суббота. 13:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:49.056
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.011
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.025
Комментарии
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