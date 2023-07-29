Пиастри отреагировал на слухи о переходе в «Ред Булл»

Австралийский гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри, завершивший спринт Гран-при Бельгии Формулы-1на втором месте, прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ред Булл».
«Очень лестно получать такие комментарии. Я очень счастлив там, где я есть. Всегда приятно, когда о тебе говорят в таком ключе. Думаю, что мой сезон был довольно хорошим.
В плане вождения ещё многое предстоит улучшить, многому научиться. У меня есть очень сильный товарищ по команде, у которого можно учиться, он является эталоном. Так что да, я счастлив там, где я есть», — приводит слова Пиастри GPblog.
Вместе с Пиастри в команде «Макларен» британец Ландо Норрис. В спринтерской гонке он стал шестым, опередив обоих представителей «Мерседеса», Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.
- 29 июля 2023
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