Общий зачёт Ф-1 после спринта: Пиастри в топ-10, «Феррари» приблизилась к «Астон Мартин»

В Спа завершился спринт Гран-при Бельгии, лучшим по итогам которого стал двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», увеличивший свой отрыв в личном зачёте пилотов. Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена», финишировавший вторым, вошёл в топ-10.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 289 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 171.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 139.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 135.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 92.

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 91.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 84.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 63.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 45.

10. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.

В Кубке конструкторов «Феррари» приблизилась к «Астон Мартин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 460 очков.

2. «Мерседес» — 226.

3. «Астон Мартин» — 184.

4. «Феррари» — 176.

5. «Макларен» — 97.

6. «Альпин» — 53.

7. «Уильямс» — 11.

8. «Хаас» — 11.

9. «Альфа Ромео» — 9.

10. «Альфа Таури» — 2.