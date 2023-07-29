Общий зачёт Ф-1 после спринта: Пиастри в топ-10, «Феррари» приблизилась к «Астон Мартин»

В Спа завершился спринт Гран-при Бельгии, лучшим по итогам которого стал двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», увеличивший свой отрыв в личном зачёте пилотов. Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена», финишировавший вторым, вошёл в топ-10.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 289 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 171.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 139.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 135.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 92.
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 91.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 84.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 63.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 45.
10. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.
В Кубке конструкторов «Феррари» приблизилась к «Астон Мартин».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 460 очков.
2. «Мерседес» — 226.
3. «Астон Мартин» — 184.
4. «Феррари» — 176.
5. «Макларен» — 97.
6. «Альпин» — 53.
7. «Уильямс» — 11.
8. «Хаас» — 11.
9. «Альфа Ромео» — 9.
10. «Альфа Таури» — 2.
- 29 июля 2023
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