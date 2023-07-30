Джек Дуэн выиграл основную гонку Ф-2 в Бельгии, Пуршер — второй, Фиттипальди — третий

На автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии закончилась основная гонка Формулы-2, победителем которой стал пилот австралиец Джек Дуэн. Второй результат показал Тео Пуршер, а замкнул тройку лучших Энцо Фиттипальди.

Деннис Хаугер по ходу гонки получил чёрный флаг и позже сошёл с дистанции. Лидер общего зачёта Фредерик Вести вылетел с трассы на круге выезда из паддока и не принимал участия в гонке.

Формула-2. Бельгия. Основная гонка.

1. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») — 59:01,766.

2. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +1,952.

3. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +9,118.

4. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин») +10,131.

5. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +10,528.

6. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт Рейсинг») +10,578.

7. Оливер Берман («Према Рейсинг») +12,701.

8. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +13,782.

9. Роман Станек («Трайдент») +16,526.

10. Ральф Бошунг («Кампос Рейсинг») +17,637.