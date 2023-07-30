Хюлькенберг стартует с пит-лейн в гонке Гран-при Бельгии

Команда Формулы-1 «Хаас» внесла ряд изменений в машину Нико Хюлькенберга в условиях закрытого парка и немецкий пилот будет стартовать в гонке на Гран-при Бельгии с пит-лейн.

Хюлькенберг получил новый двигатель внутреннего сгорания, который стал пятым по счёту, пятую турбину, пятые мотор-генераторы MGU-K и MGU-H, а также третий блок управляющей электроники. Кроме того, на болиде Нико постановили пятый корпус коробки передач. Это были сверхлимитные замены элементов, что также наказывается потерей позиций на стартовой решётке.

Напомним, что Хюлькенберг должен был стартовать в гонке с 20-й позиции.

В нынешнем сезоне 35-летний гонщик набрал девять очков и располагается на 14-м месте в общем зачёте пилотов.