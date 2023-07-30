Марко шуткой ответил на слух об интересе «Ред Булл» к Хюлькенбергу

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на информацию о том, что австрийская команда рассматривает вариант с приглашением пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга на место Серхио Переса.

Ранее издание F1-Insider сообщило, что в «Ред Булл» следят за выступлениями Хюлькенберга, а Макс Ферстаппен не против приглашения немецкого гонщика.

«Давайте так. Мы привлекаем Нико Хюлькенберга к квалификации, а в гонке поедет Перес», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Нико Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 перед началом нынешнего сезона, заменив в «Хаасе» Мика Шумахера. 35-летний гонщик на данный момент набрал девять очков и располагается на 14-м месте в общем зачёте пилотов.

Серхио Перес набрал 171 балл и занимает второе место.