Марко шуткой ответил на слух об интересе «Ред Булл» к Хюлькенбергу
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на информацию о том, что австрийская команда рассматривает вариант с приглашением пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга на место Серхио Переса.
Ранее издание F1-Insider сообщило, что в «Ред Булл» следят за выступлениями Хюлькенберга, а Макс Ферстаппен не против приглашения немецкого гонщика.
«Давайте так. Мы привлекаем Нико Хюлькенберга к квалификации, а в гонке поедет Перес», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.
Нико Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 перед началом нынешнего сезона, заменив в «Хаасе» Мика Шумахера. 35-летний гонщик на данный момент набрал девять очков и располагается на 14-м месте в общем зачёте пилотов.
Серхио Перес набрал 171 балл и занимает второе место.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
12:00
-
11:24
-
11:20
-
10:29
-
09:50
-
09:38
-
00:57
-
00:51
-
00:30
- 29 июля 2023
-
23:56
-
23:42
-
22:45
-
22:24
-
22:02
-
22:02
-
21:32
-
21:30
-
21:18
-
21:12
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:31
-
20:04
-
19:59
-
19:56
-
19:51
-
19:42
-
19:23
-
19:02
-
18:31
-
18:12
-
18:11
Партнерский контент