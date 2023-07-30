Восьмая победа подряд вплотную приблизила Ферстаппена к рекорду Феттеля

Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», выиграл восьмой этап Формулы-1 подряд, финишировав первым на Гран-При Бельгии. Серия Ферстаппена, длиннейшая с 2013 года, стала второй в истории гонки.

Двукратный чемпион мира обошёл Михаэля Шумахера, Альберто Аскари и Нико Росберга (по семь побед подряд) и вплотную приблизился к рекорду, установленному Себастьяном Феттелем в 2013 году (8).

Напомним, на автодроме Спа-Франкоршам завершилась гонка Гран-при Бельгии Формулы-1. Победителем заезда стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, замкнул тройку лидеров монегаск Шарль Леклер из «Феррари». В текущем сезоне Ферстаппен одержал уже десять побед, а всего в карьере автогонщика 45 выигранных Гран-при.