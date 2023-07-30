Карлос Сайнс обвинил Оскара Пиастри в аварии на старте Гран-при Бельгии

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс считает, что рискованный манёвр пилота «Макларена» Оскара Пиастри на старте привёл к их аварии.
«Я атаковал Льюиса, пошёл на обгон в первом повороте. Думаю, манёвр уже был практически завершён, и внезапно я почувствовал контакт справа сзади от Оскара. Честно, я не ожидал, что он поедет туда и выберет вариант с заходом трёх машин бок о бок в первом повороте при том, что он окажется настолько внутри.
У меня уже было семь или восемь Гран-при в Спа, и каждый, кто пытался проделать такой манёвр, всегда провоцировал инцидент или аварию. Если посмотреть на прошлые старты, то обычно так и происходит. Возможно, это ошибка из-за недостатка опыта.
Я не ожидал увидеть его там. В один момент я видел в зеркалах, что он рядом со стеной, но я был больше сосредоточен на борьбе с Льюисом. Я не пропустил апекс или вроде того, я атаковал Льюиса, а Оскар атаковал Льюиса и меня, что, по моему мнению, было немного оптимистично», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
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