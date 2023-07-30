Опубликовано фото повреждений болида Сайнса после контакта с Пиастри

Известный испанский журналист Альберт Фабрега опубликовал фотографию автомобиля испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, на которой хорошо видны повреждения машины после контакта с австралийским гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри, полученные в первом повороте после старта Гран-при Бельгии. На автомобиле Сайнса повреждены правый боковой понтон, а также днище. Карлос проехал полгонки, но потом всё-таки оформил сход в боксах.
Повреждённая машина Карлоса Сайнса
Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega/
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.
2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.
3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.
4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.
5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.
6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.
7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.
8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.
9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.
10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.
11. Пьер Гасли «Альпин» +1:23.084.
12. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:25.191.
13. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:35.441.
14. Александер Албон «Уильямс» +1:36.184.
15. Кевин Магнуссен «Хаас» +1:41.754.
16. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +1:43.071.
17. Логан Сарджент «Уильямс» +1:44.476.
18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1:50.450.
19. Карлос Сайнс «Феррари» — сход.
20. Оскар Пиастри «Макларен» — сход.
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