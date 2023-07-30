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«Ред Булл» разбил командный трофей, отмечая победу на Гран-при Бельгии

«Ред Булл» разбил командный трофей, отмечая победу на Гран-при Бельгии
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Австрийская команда «Ред Булл» второй Гран-при подряд не сохранила в ценности один из трофеев за победу. На прошлом Гран-при Венгрии на подиуме разбилась победная ваза Макса Ферстаппена, когда рядом с ней решил открыть бутылку шампанского пилот «Макларена» Ландо Норрис, а на сей раз, на Гран-при Бельгии, пострадал командный кубок.

Во время традиционной церемонии празднования с командным фото и обливанием шампанским трофеи Ферстаппена, Серхио Переса и команды поставили спереди, при этом позади командного трофея оказался один из пит-бордов. Когда представители «Ред Булл» начали разбегаться от брызг шампанского, то кто-то задел пит-борд, упавший на командный трофей. Два других приза сберёг советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Пит-борд падает на командный трофей «Ред Булл»

Пит-борд падает на командный трофей «Ред Булл»

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