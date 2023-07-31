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Оруджев — о сильном отставании Переса: это загадка и повод задуматься о перестановках

Оруджев — о сильном отставании Переса: это загадка и повод задуматься о перестановках
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался об отставании мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса от партнёра по команде нидерландца Макса Ферстаппена.

«Для меня и всех это загадка. Не бывает разницы в секунду между пилотами в Ф-1, особенно в топ-командах. А если есть, то это повод задуматься о заменах и перестановках. С другой стороны, если даже этого хватает на первое-второе места в гонках, то можно и закрыть глаза», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Макс Ферстаппен, который накануне принёс своей команде 13-ю победу подряд, став победителем Гран-при Бельгии, лидирует в общем зачёте пилотов, набрав 314 очков. Серхио Перес занимает вторую строчку в общем зачёте, имея в активе 189 очков.

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