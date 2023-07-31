Почему Перес уступает чудовищно много и правильно ли наказали Хэмилтона? Разбор ГП Бельгии

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бельгии Формулы-1, который завершился очередной победой Макса Ферстаппена.

Как Ферстаппену удаётся быть настолько быстрее Переса, как по ходу гонки в Спа?

На такой вопрос только они знают ответ. Для меня и всех это загадка. Не бывает разницы в секунду между пилотами в Ф-1, особенно в топ-командах. А если есть, то это повод задуматься о заменах и перестановках. С другой стороны, если даже этого хватает на первое-второе места в гонках, то можно и закрыть глаза.

Кто виноват в стартовой аварии Сайнса и Пиастри?

Сайнс явно не мог видеть Пиастри, когда полез к Льюису. Оскар был сильно правее. Даже если бы он был в целом наравне с «Феррари», то это слепая зона, а он был сильно сзади. Так что я бы согласился с Карлосом, что полез Оскар опрометчиво. Две машины въезжают в поворот. Уж Льюис точно не может планировать, что он оставит внутри пространство для двух болидов. Шанс на то, что Сайнс оставит место, маленький и в целом зависит от того, где окажется Льюис. Но Сайнс думает об атаке, а не о том, как оставить место Пиастри. Так что, по мне, это гоночный инцидент, но бóльшая вина на Оскаре.

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Хэмилтон заслуживал штрафа за контакт с Пересом в спринте?

Этот штраф совсем глупый. Реально наказали ни за что. По сути, за то, что просто попытался обогнать. На эту тему в «Телеграме» писал Эльмир Валеев, вот прям со всем согласен. В частности, что единственный способ избежать таких аварий — вообще не атаковать. Очень глупо такие штрафы давать.

Вторая гонка Риккардо сложилась хуже дебютной. Чего мы вправе в целом ожидать от австралийца, если объективно?

Отмечу Цуноду: он провёл очень крутую гонку. По Риккардо. Первую гонку очень впечатлил, сейчас расстроил на фоне Цуноды. Если честно, я жду, что он будет лучше Ника де Вриса. И с Цунодой будут близко: то один, то другой. Но не более того. Иногда у Дэна будут взлёты, при нужных обстоятельствах.

До Гран-при все обсуждали, нужно ли что-то делать с «Красной водой», «Радийоном» и узким «Кеммелем», чтобы избежать опасных аварий. Например, добавить в «Красную воду» шикану. Ваше мнение?

С «Красной водой» и так далее ничего не делать. Они безопасны. Оба раза гонщики погибали, когда машина отлетала от стены и в неё врезалась другая. Такое может произойти на любой трассе. В случае с Дилано стоит отменить дождь, так как без него бы и не въехали в его машину. От удара в стену в «Красной воде» очень давно никто не погибал. Если запрещать всё, из-за чего погибали гонщики, то в целом автоспорт надо запретить. А последние смерти — это просто очень плохое сложение очень многих факторов.

Хэмилтон в общем зачёте отстаёт от Алонсо на очко. Есть ли у Фернандо шансы удержать третье место?

Судя по тому, как всё идёт, нет. «Мерседес» форму более-менее набрал, а «Астон», как я и говорил в начале года, начал сдавать позиции. Думаю, дальше дела будут идти в пользу Льюиса.

В Ф-1 обсуждают «проклятье» Росберга: он делает селфи с машиной и приносит ей неудачу. Это всё-таки шутки или в гонках верят в подобные вещи?

Кто как. Я лично — нет. Суеверие банальное. Кто хочет, верит.

«Альпин» уволила вообще всех руководителей команды. Оправданно, с учётом нынешних результатов, или столь глобальные перемены больше помешают, чем помогут?

Глядя на то, как команда топчется на одном месте уже много лет, то почему нет. «Альпин», а до этого «Рено» постоянно заявляли, что вот-вот они будут в топе, но более крепких середняков, чем они, не найти. Самые стабильные. Наверное, устали и решили пойти на кардинальные изменения. Посмотрим, что выйдет.