Оруджев объяснил, кто больше виноват в столкновении Пиастри и Сайнса

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал столкновение Оскара Пиастри и Карлоса Сайнса в первом повороте минувшей гонки Гран-при Бельгии.

«Сайнс явно не мог видеть Пиастри, когда полез к Льюису. Оскар был сильно правее. Даже если бы он был в целом наравне с «Феррари», то это слепая зона, а он был сильно сзади. Так что я бы согласился с Карлосом, что полез Оскар опрометчиво.

Две машины въезжают в поворот. Уж Льюис точно не может планировать, что он оставит внутри пространство для двух болидов. Шанс на то, что Сайнс оставит место, маленький и в целом зависит от того, где окажется Льюис. Но Сайнс думает об атаке, а не о том, как оставить место Пиастри. Так что, по мне, это гоночный инцидент, но большая вина на Оскаре», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».