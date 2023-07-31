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Леклер: учитывая первую половину сезона, «Феррари» очень далека от ожиданий

Леклер: учитывая первую половину сезона, «Феррари» очень далека от ожиданий
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер заявил, что выступление команды в первой половине сезона-2023 не совпало с ожиданиями, несмотря на прогресс в последних гонках.

«Первая половина сезона не была хорошей. Перед первой гонкой целью было сделать шаг вперёд относительного прошлого года – выиграть чемпионат. Если мы посмотрим на первую половину сезона, то увидим, что мы очень далеки от того, на что рассчитывали.

С другой стороны, как только мы осознали это, произошла перезагрузка. Реакция от команды была невероятной. Иногда обновления предоставлялись на полтора месяца раньше», – приводит слова Расселла издание GPblog.

Напомним, после 12 этапов Леклер занимает пятое место в личном зачёте пилотов, его напарник Карлос Сайнс – седьмой.

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