Тимо Глок: Ферстаппен должен провести уикенд без переднего антикрыла, чтобы проиграть
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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказался о доминировании двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.
«Вы можете сказать, что Макс Ферстаппен должен весь уикенд провести на «харде» или без переднего антикрыла [чтобы проиграть]. На данный момент я не могу представить, что он проиграет.
Он доминирует в каждом аспекте и всегда находит способы задрать планку ещё выше. Вы должны видеть взаимодействие между Максом и командой. Это всегда безупречность, каждый пит-стоп правилен. Перед таким достижением можно снять шляпу», – сказал Глок в эфире Sky Germany.
В нынешнем сезоне команда «Ред Булл» выиграла все 12 прошедших Гран-при, десять раз победителем становился Ферстаппен.
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