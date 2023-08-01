Пиастри: на «О Руж» мой руль повернуло примерно на 180 градусов, но я всё равно ехал прямо
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о том, как он себя ощущал на подъёме «О Руж» после контакта с Карлосом Сайнсом («Феррари») и полученных в результате этого повреждений своего болида на Гран-при Бельгии.
«На подъёме «О Руж» мой руль повернуло примерно на 180 градусов, но я всё равно ехал прямо, так что что-то явно было сломано. Думаю, мне повезло, что все обошли меня перед этим. Просто из-за особенностей рулевого управления мне удалось выбраться на левую сторону трассы перед нижней частью этого подъёма. Дальше всё было нормально, я просто старался держаться как можно левее, но да, не очень весело ехать по слегка изогнутой прямой, когда ты не можешь поворачивать», — приводит слова Пиастри Speedcafe.
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