Фредерик Вести заменит Расселла в тренировке на Гран-при Мексики

21-летний датский пилот «Премы» в Формуле-2 Фредерик Вести примет участие в свободной практике Гран-при Мексики в составе «Мерседеса». Об этом информирует TV2. Вести является гонщиком молодёжной программы «Мерседеса».

На тренировке в Мексике Вести заменит британца Джорджа Расселла.

«Просто невероятные ощущения, что я буду участвовать в тренировке Формулы-1 вместе с Льюисом Хэмилтоном. Это всё, о чём я когда-либо мечтал», — сказал Вести.

Для Фредерика это будет второй раз, когда он протестирует болид Формулы-1, – в конце прошлого сезона он участвовал в молодёжных тестах в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Гран-при Мексики состоится с 27 по 29 октября.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?