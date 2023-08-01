Фредерик Вести заменит Расселла в тренировке на Гран-при Мексики
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21-летний датский пилот «Премы» в Формуле-2 Фредерик Вести примет участие в свободной практике Гран-при Мексики в составе «Мерседеса». Об этом информирует TV2. Вести является гонщиком молодёжной программы «Мерседеса».
На тренировке в Мексике Вести заменит британца Джорджа Расселла.
«Просто невероятные ощущения, что я буду участвовать в тренировке Формулы-1 вместе с Льюисом Хэмилтоном. Это всё, о чём я когда-либо мечтал», — сказал Вести.
Для Фредерика это будет второй раз, когда он протестирует болид Формулы-1, – в конце прошлого сезона он участвовал в молодёжных тестах в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
Гран-при Мексики состоится с 27 по 29 октября.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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