Льюис Хэмилтон: я не умею стоять на месте, поэтому всегда хочу прогрессировать

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу страха перед рисками в Формуле-1.

«Я не думаю об этом. Да, я осознаю риски, но не сдерживаюсь. Полагаю, это одинаково для всего в жизни. Существуют страхи, которые возникают во всевозможных ситуациях. Это похоже на решения, которые необходимо принимать. Но я думаю, что самое главное — это рисковать. Если не рисковать, не продвинешься вперёд. Я не умею стоять на месте, поэтому всегда хочу прогрессировать», — приводит слова Хэмилтона RTBF.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: