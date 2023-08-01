Экс-руководитель «Рено» Абитебуль отреагировал на увольнение Зафнауэра из «Альпин»

Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился мнением о решении «Альпин» уволить Отмара Зафнауэра с поста руководителя команды. Кроме того, гоночный коллектив покинули спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

«Это отражает неудовлетворённость результатами и, скорее всего, потерю терпения со стороны руководящего комитета группы «Рено». Помимо нетерпения, возможно, в начале сезона было немного высокомерия или самоуверенности.

Порой всё складывается хорошо или даже очень хорошо, но порой что-то не получается. Однако «Альпин» не одинока в этом. Колебания в конкурентоспособности затронули всех в нынешнем сезоне, кроме «Ред Булл», чьё преимущество так велико, что они могут выйти из любой ситуации, какой бы сложной она ни была. «Альпин», напротив, всегда на шаг позади», — приводит слова Абитебуля France Info.

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