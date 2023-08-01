Эксперт высказался о возможном возвращении Бинотто на пост руководителя команды Ф-1

Известный британский обозреватель Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о возможном возвращении Маттиа Бинотто в «Королевские гонки» в качестве руководителя команды. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Альпин».

«Да, до меня доходили слухи. У Бинотто большой опыт в «Феррари». Он знает, как руководить командой Формулы-1. При этом, конечно, в «Феррари» у него не получилось, иначе он всё ещё был бы там», — приводит слова Брандла Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, о решении Бинотто покинуть пост руководителя «Феррари» стало известно в конце ноября прошлого года. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана. В итальянской команде его заменил Фредерик Вассёр. Этот год Бинотто проводит в оплачиваемом отпуске.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?