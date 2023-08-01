Риккардо признался, что чувствует ограничения в скорости за рулём «Альфа Таури»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо высказался о недостаточной скорости болида «Альфа Таури» после Гран-при Бельгии, где он финишировал 16-м.

«Честно говоря, я чувствовал себя довольно ограниченным в плане скорости. Даже при ясной погоде мне было очень трудно. Вероятно, дело было не в том, что мы «включали» шины, а в том, что, вероятно, не обеспечивалось достаточного сцепления — а затем я начал скользить, и резина очень быстро перегрелась.

Мы всегда были рядом с машинами, которые были действительно быстрыми на прямой. При ясной погоде мы не оторвались от задней части пелотона. Просто не смогли! Тогда показалось, что они смогли выжать больше из своих шин на ранней стадии.

Обычно меня обгоняли, пока у всех нас были свежие шины, а потом, когда ситуация стабилизировалась, у меня была лучшая скорость — но я уже застрял позади них. Очевидно, что это плохо сказывается и на шинах. Я горю желанием вернуться за руль и посмотреть, в чём мы можем стать лучше. Конечно, не хочу слишком расстраиваться.

Это была наша единственная сухая сессия за весь уикенд, так что всё могло быть просто из-за настроек, в выборе которых мы ошиблись. Я рад, что проехал всю гонку. Есть чему поучиться, много обратной связи для команды.

Я видел, что Юки занял десятое место, так что, похоже, он провёл достойную гонку. Нужно извлечь из этого урок», — приводит слова Риккардо Crash.net.