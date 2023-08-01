Албон рассказал, как попал в «порочный» круг на Гран-при Бельгии

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о проблемах с шинами во время Гран-при Бельгии.
«Для меня стало сюрпризом то, что я выбыл из очковой зоны в середине гонки. Не знаю, где все обошли меня. В конце гонки мы боролись с износом шин, а это было сложно, потому что у нас низкая прижимная сила. В некотором смысле это отличное развлечение, но на втором секторе становится уже не так весело. Мы просто сильно изнашиваем шины, и мы видели это даже на дождевом комплекте.
Это был своего рода тревожный звонок о том, насколько сильно мы деградировали в гонке, особенно на шинах «медиум».
Другая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, чтобы обгонять соперников. Мне в основном приходилось атаковать во втором секторе, потому что как только я вернулся на трассу и попытался беречь шины в районе 10-го — 12-го поворотов, то сразу был атакован и почти настигнут машиной сзади.
Мне пришлось перегружать резину, но тогда получается «порочный» круг, потому что ты ещё больше изнашиваешь её и уже пытаешься просто сохранить шины, но у тебя не получается.
Это не похоже на Канаду, Австрию или Сильверстоун, где я чувствовал, что могу сберечь шины в паре поворотов. Они всё время висели на моей коробке передач, так что мне приходилось продолжать атаковать. Это разочаровывает, ведь в этот уикенд мы думали, что добьёмся большего. Нам нужно убедиться, что мы понимаем, почему испытывали эти проблемы», — приводит слова Албона Racingnews365.
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