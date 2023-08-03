Дэвид Крофт: через полтора года Стролл проведёт свою последнюю гонку в Формуле-1

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт считает, что пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл в скором времени покинет Формулу-1.

«Мне интересно, что он единственный гонщик в сетке, которому, как вы думаете, «гарантирована работа до тех пор, пока там работает его отец». Мы никогда не говорили о контрактах для Лэнса Стролла. Мы никогда не рассматривали его будущее в других местах, но у меня есть небольшое предчувствие, что примерно через полтора года Лэнс Стролл проведёт свою последнюю гонку в Формуле-1 и уйдёт заниматься чем-то другим.

Я просто думаю, что он теряет свой настрой. Я не думаю, что Формула-1 была тем видом спорта, которым он хотел заниматься в молодости», — приводит слова Крофта Crash.net.