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Бедзекки выиграл квалификацию Гран-при Великобритании MotoGP, Миллер стал вторым

Бедзекки выиграл квалификацию Гран-при Великобритании MotoGP, Миллер стал вторым
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В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация Гран-при Великобритании MotoGP, лучший результат по итогам которой показал гонщик «Дукати» Марко Бедзекки. Вторым стал Джек Миллер, а замкнул тройку лучших Алекс Маркес.

Лидирующий в общем зачёте Франческо Баньяя стал четвёртым, а его ближайший преследователь Хорхе Мартин показал седьмой результат.

MotoGP. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Марко Бедзекки («Дукати») — 2:15,359.
2. Джек Миллер («КТМ») +0,270.
3. Алекс Маркес («Дукати») +0,412.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,736.
5. Аугусто Фернандес («КТМ») +0,742.
6. Лука Марини («Дукати») +0,793.
7. Хорхе Мартин («Дукати») +0,913.
8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,958.
9. Жоанн Зарко («Дукати») +1,302.
10. Брэд Биндер («КТМ») +1,318.
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,526.
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,047.

MotoGP 2023. Этап 10, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация 2
05 августа 2023, суббота. 13:15 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Ducati
2:15.359
2
Джек Миллер
KTM
+0.270
3
Алекс Маркес
Ducati
+0.412
Комментарии
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