Бедзекки выиграл квалификацию Гран-при Великобритании MotoGP, Миллер стал вторым

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация Гран-при Великобритании MotoGP, лучший результат по итогам которой показал гонщик «Дукати» Марко Бедзекки. Вторым стал Джек Миллер, а замкнул тройку лучших Алекс Маркес.
Лидирующий в общем зачёте Франческо Баньяя стал четвёртым, а его ближайший преследователь Хорхе Мартин показал седьмой результат.
MotoGP. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Марко Бедзекки («Дукати») — 2:15,359.
2. Джек Миллер («КТМ») +0,270.
3. Алекс Маркес («Дукати») +0,412.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,736.
5. Аугусто Фернандес («КТМ») +0,742.
6. Лука Марини («Дукати») +0,793.
7. Хорхе Мартин («Дукати») +0,913.
8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,958.
9. Жоанн Зарко («Дукати») +1,302.
10. Брэд Биндер («КТМ») +1,318.
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,526.
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,047.
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