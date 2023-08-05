Бедзекки выиграл квалификацию Гран-при Великобритании MotoGP, Миллер стал вторым

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация Гран-при Великобритании MotoGP, лучший результат по итогам которой показал гонщик «Дукати» Марко Бедзекки. Вторым стал Джек Миллер, а замкнул тройку лучших Алекс Маркес.

Лидирующий в общем зачёте Франческо Баньяя стал четвёртым, а его ближайший преследователь Хорхе Мартин показал седьмой результат.

MotoGP. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Марко Бедзекки («Дукати») — 2:15,359.

2. Джек Миллер («КТМ») +0,270.

3. Алекс Маркес («Дукати») +0,412.

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,736.

5. Аугусто Фернандес («КТМ») +0,742.

6. Лука Марини («Дукати») +0,793.

7. Хорхе Мартин («Дукати») +0,913.

8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,958.

9. Жоанн Зарко («Дукати») +1,302.

10. Брэд Биндер («КТМ») +1,318.

11. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,526.

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,047.