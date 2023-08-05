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Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP в Великобритании, Баньяя — 14-й

Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP в Великобритании, Баньяя — 14-й
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В Сильверстоуне завершилась спринтерская гонка Гран-при Великобритании MotoGP. Первым по её итогам стал гонщик «Дукати» испанец Алекс Маркес. Вторым финишировал итальянец Марко Бедзекки, замкнул тройку лучших испанец Маверик Виньялес из «Априлии».

Лидер общего зачёта итальянец Франческо Баньяя стал только 14-м.

MotoGP. Гран-при Великобритании. Спринт:

1. Алекс Маркес («Дукати») – 10 кругов.
2. Марко Бедзекки («Дукати») +0.366.
3. Маверик Виньялес («Априлия») +3.374.
4. Жоан Зарко («Дукати») +5.671.
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +6.068.
6. Хорхе Мартин («Дукати») +7.294.
7. Джек Миллер («КТМ») +9.415.
8. Аугусто Фернандес («КТМ») +9.850.
9. Брэд Биндер («КТМ») +10.435.
10. Мигель Оливейра («Априлия») +11.247.

MotoGP 2023. Этап 10, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
05 августа 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Алекс Маркес
Ducati
21:52.317
2
Марко Бедзекки
Ducati
+0.366
3
Маверик Виньялес
Aprilia
+3.374
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