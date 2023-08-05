Команда NASCAR отстранила пилота за лайк к мему про Джорджа Флойда

Команда Legacy Motor Club объявила об отстранении от гонок ассоциации NASCAR пилота Ноа Грэгсона. Причиной такого решения послужил лайк, поставленный гонщиком под мемом, высмеивающим гибель Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.

«Эти действия не отражают ценности нашей команды, — сказано в заявлении Legacy Motor Club. — В гонке NASCAR Cup Series в Мичигане в предстоящий уикенд автомобиль №42 будет пилотировать Джош Берри».

Ноа Грэгсон — 25-летний гонщик, который в этом году проводил свой первый полный сезон в главной серии NASCAR — Cup Series. Ранее он стал вице-чемпионом первенства пикапов NASCAR Camping World Truck Series, а в прошлом году занял второе место во втором дивизионе гонок сток-каров — NASCAR Xfinity Series. От самого пилота официальных комментариев ещё не последовало.

Джош Берри, который заменит за рулём Грэгсона, в этом году на регулярной основе выступает в NASCAR Xfinity Series и перед этапом в Мичигане занимает пятое место общего зачёта. Кроме того, Берри ранее по ходу сезона заменял пилотов Hendrick Motorsports, когда из-за травм выбывали Чейз Эллиотт и Алекс Боуман, отметившись тремя финишами в топ-10, в том числе вторым местом в Ричмонде в апреле.

Гонка NASCAR Cup Series в Мичигане стартует в воскресенье, 6 августа, в 21:45 по московскому времени.